GUCCIONE, Interventi su Franchi non rinviabili: ora...

L'assessore allo Sport, Cosimo Guccione, è intervenuto per parlare della relazione dell'Università di Firenze sullo stadio Franchi commissionata dal Comune di Firenze su volontà del sindaco. Queste le sue dichiarazioni: "Questa relazione incoraggia fortemente il progetto di restyling per avere un nuovo stadio Franchi. Non è in gioco soltanto il tema di rendere lo stadio funzionale, ma quello di farlo diventare più sicuro per i prossimi anni. Ciò non significa che fino ad oggi non si sia utilizzato lo stadio in sicurezza, anzi, tutte le partite sono sempre state autorizzate. Per il futuro è evidente che non si può continuare in questo modo, sarà necessaria un’opera straordinaria. La relazione che abbiamo commissionato è molto chiara: vanno eseguiti lavori estremamente costosi e impattanti. Noi faremo intanto spese immediate per 800.000 euro per interventi non rinviabili".