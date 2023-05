GUARDIOLA, Come preparare una finale? Staccare

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Secondo la mia esperienza, il miglior modo per preparare una finale è 'staccare' al massimo. Perfino i nostri fisioterapisti e i cuochi ne hanno bisogno, perché sono qui a lavorare dieci ore al giorno, è un periodo stressante". Pep Guardiola, in conferenza stampa, sollecitato sulle due finali che il Manchester City dovrà giocare a giugno (il 3 in FA Cup contro il Manchester United, il 10 con l'Inter per la Champions), spiega quale sia, per lui, il modo migliore per approcciarsi a queste sfide. "Per questo ho detto a tutti di stare con le famiglie, giocare a golf, di fare ciò che vogliono - dice Guardiola -. Bisogna allenarsi poco, però facendo esattamente ciò che abbiamo fatto per andare in finale. Io starò con la mia famiglia, me ne andrò in buoni ristoranti. Non mi dimentico del calcio, però...Fate ciò che volete, va bene. Ora si tratta di rilassare il più possibile la mente e mantenere la forma di gioco". "Comunque ho un piano per il Manchester United o per l'Inter - aggiunge -, ma dovrò vedere di quali giocatori potrò disporre e in che condizioni saranno. Certo dopo aver visto lo United sono rimasto impressionato. L'Inter? Me ne sono occupato la scorsa settimana, in questa mi sono concentrato sullo United". Infine una battuta sulla possibilità che il City, dopo la vittoria in Premier, possa fare il 'Treble'. "I giocatori sanno che in che posizione siamo - dice -. Capita una volta nella vita di vincere il titolo a tre giornate dalla fine del campionato e poi di giocare due finali. Ora dobbiamo rilassarci, godercela e cercare di fare del nostro meglio. Nessuno può dire che torneremo ad avere un'altra opportunità del genere". (ANSA).