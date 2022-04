GREGUCCI, Spero non ci sia contraccolpo per i viola

Angelo Gregucci ha parlato così della prossima partita dell'Arechi: "La partita con la Salernitana sarà difficile, qualche mese fa non l'avrei detto. L'ambiente sarà caldo e con autostima. Per portare via i tre punti servirà una grande prestazione, i granata vogliono vincere. Servirà capire anche con che atteggiamento scenderanno in campo le squadre. Sarà una gara aperta, ma per questo andrà letta e interpretata. La Fiorentina ha il miglior pressing del campionato".

Il centrocampo? "Due giocatori importanti fuori come Castrovilli e Torreira le fanno perdere qualcosa, servirà uno step ulteriore ora dopo aver già sostituito Vlahovic. Ho qualche perplessità, non vorrei ci fosse un po' di contraccolpo per la squadra. Kokorin? La cultura è un po' differente qui, ambientarsi è stato difficile. I russi hanno sempre avuto difficoltà in Italia. Il suo talento è indubbio e ha anche un buon fisico, ma le difficoltà nell'ambientarsi le ha avute. Non so se ora è giusto insistere, ma dispiace. Era il giovane più talentuoso, insieme a Golovin e Miranchuk, del calcio russo degli ultimi 7-8 anni".