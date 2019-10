GREGUCCI, Speravo in Tonali in viola. Balotelli...

L’allenatore ex Fiorentina Angelo Gregucci ha parlato così della Fiorentina in vista della partita di lunedì sera tra il Brescia e i viola: “Tonali? Speravo che andasse alla Fiorentina, sarebbe stata la giusta soluzione per lui. E’ uno dei migliori giovani per personalità, anche se non è mai facile trattare con Cellino. Firenze sarebbe stata la piazza giusta per lui. Balotelli? Lo ho avuto al Manchester City con Mancini. Mario è all’ultimo giro del calcio che conta, è tornato a casa sua un po’ come ha fatto Baggio. Per lui questo è un biennio decisivo: si gioca la sua convocazione all’Europeo”.