GREGUCCI, Fiorentina squadra divertente. Kean...

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Ai taccuini di Sportitalia ha parlato il tecnico Angelo Gregucci, appena rientrato dall’esperienza con la nazionale dell’Arabia Saudita come vice di Roberto Mancini. Tra i tanti temi toccati, questo il punto di vista sulla Fiorenitna: "Parlando di progetti interessanti, la Fiorentina è una squadra divertente. Attenendomi a quello che vedo, beh la società ha un’idea chiara e solida, all’inizio Palladino aveva delle difficoltà, ma non hanno mai pensato di cambiare.

Così come sono stati fermi sulla convinzione del talento di qualche giocatore che in passato singhiozzava, Kean su tutti. Talento che ha sempre avuto, ma ora è valorizzato e ha fiducia. La gamba non è mai mancata, ora ha pulizia di piede e una discreta confidenza con il gol, sconosciuta a Torino".