GRAZIANI, Juve su DV9? Se portano i soldi va bene

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare del momento dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra di Italiano dovrà giocare come sa contro il Milan e cercare di mettere in difficoltà una formazione molto forte. I rossoneri verranno a fare la partita a Firenze e ciò ci può avvantaggiare perché possono lasciare degli spazi. Sconfitta contro la Juventus? Invece di pensare all'arbitro andrebbe evidenziato come siamo stati dei salami sul rosso di Milenkovic e sul gol di Cuadrado. Vlahovic? Non mi importa dove va perché finché è della Fiorentina lo applaudo e lo sostengo. Juventus? Se portano i soldi che chiede Commisso a me va bene".