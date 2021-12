GRAVINA, Idea super green pass per atleti. Salernitana...

il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha parlato a Sky Sport dal Word Globe Soccer di Dubai. Tra le sue dichiarazioni quelle sul protocollo anticovid: "Il calcio non può fermarsi, è linfa per dodici settori merceologici diversi. Dobbiamo stare più attenti, mi piacerebbe confrontarci con i nostri scienziati, con gli specialisti, per indicarci una strada per condizioni ideali. Non stresserei troppo il rapporto, il 97% dei nostri atleti è vaccinato, stiamo accelerando con la terza dose. Dobbiamo valorizzare meglio l'idea di un super green pass, ci stiamo ragionando".

E sulla questione Salernitana.

"Ci deve essere speranza, vorrei essere ottimista. Una piazza così importante merita di continuare la sua strada, ma con la dignità che appartiene a una città che lo merita. Auspichiamo una soluzione in tempi rapidi. L'unica ancora di salvezza è una proprietà che possa dare continuità a progetto sportivo".