GRAICIAR, Frattura alla clavicola: stagione finita

Martin Graiciar, attaccante della Fiorentina in prestito allo Sparta Praga, si è fratturato la clavicola in uno scontro di gioco in amichevole ed ha terminato anzitempo la stagione proprio quando in Repubblica Ceca il campionato stava per ripartire (il 27 maggio era la data prevista). L'agente del giocatore, Pavel Paska, ha parlato così dopo l'ennesimo problema: "Martin è estremamente talentuoso, ma è molto sfortunato e si fa spesso male. All'inizio della sua con la Fiorentina, durante l'ultima partita pre-campionato si è infortunato restando fuori per 4 mesi".