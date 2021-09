GOVERNO, Segnali che la capienza sarà al 75%

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Abbiamo segnali che la capienza negli impianti sportivi sarà al 75 per cento all’aperto, e del 50 per cento per quelli al chiuso". Lo dice all’ANSA una fonte vicina a Valentina Vezzali, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo la riunione odierna del CTS in materia dia riaperture e delle misure in ambito Covid. Tra quindici giorni, sottolinea la medesima fonte, sono previsti nuovi incontri per valutare se aprire ulteriormente al pubblico. L’esito dell’audizione sarebbe stato positivo, si va quindi verso la conferma delle cifre emerse negli ultimi giorni: per quanto riguarda gli stadi si salirebbe dal 50 al 75 per cento della capienza, per i palazzetti invece dal 35 al 50 per cento. La novità potrebbe essere ufficializzata a breve: l'aumento della capienza potrebbbe registrarsi con le finali di Nations League in programma a Milano e Torino dal 6 al 10 ottobre prossimi. (ANSA).