GONZALEZ, Gioco e mi diverto, felice della vittoria

Nico Gonzalez oggi è stato determinate, partecipando all'azione che ha portato almeno a due gol. Ai microfoni del sito ufficiale ha commentato così la vittoria di Bologna, in cui è tornato titolare (dopo lo stop per il Covid): "Sto molto bene e sono felice di essere tornato titolare visto che era un po' che non giocavo. Siamo contenti della vittoria perché ci mancava vincere fuori casa e credo che una vittoria così ha reso molto contenti sia noi che i tifosi della Fiorentina. Mi piace giocare nella Fiorentina perché gioco divertendomi, in Germania non era così. Non so cosa accadrà in futuro ma per ora mi diverto ed ho confidenza questa maglia. La Fiorentina è una squadra forte, alla quale piace giocare a pallone e riflette la mentalità del mister, ci mancava la vittoria fuori casa e speriamo di continuare così perché il campionato è ancora lungo. Piedi per terra da parte di Barone e Italiano? Certo, è anche la mia mentalità e fin da bambino io ho sempre voluto vincere ogni partita"