GONZALEZ, Con Ecuador in un campo di quartiere

L'Argentina batte l'Ecuador e vola in semifinale di Copa America. Nico Gonzalez, attaccante appena acquistato dalla Fiorentina, a fine partita si è lamentato del terreno di gioco dell'Estadio Pedro Ludovico di Goiania: "Il campo non ha aiutato, sembra un campo di quartiere. Per fortuna abbiamo gestito la partita e ci siamo presi la vittoria. Il terreno di gioco era terribile, ma è sempre così. Non ti fa godere lo spettacolo, la palla si ferma, ci sono tanti rimbalzi e bisogna sempre andare a contestare il pallone. Proveremo a fare del buon calcio, ma se non ci riusciremo butteremo la palla in tribuna. Avere Messi con noi è qualcosa di molto bello, speriamo di renderlo felice".