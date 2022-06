GNONTO, Adesso Toro in pole. La sua valutazione...

Dopo le recenti notizie che avevano visto la Fiorentina come una delle tante squadre interessate alla nuova stella azzurra Wilfried Gnonto, adesso, secondo quanto riportato da Tuttosport, grazie ai contatti degli ultimi giorni con i dirigenti dello Zurigo, ci sarebbe il Torino in pole per assicurarsi il cartellino dell'attaccante. Il problema al momento è la valutazione del suo cartellino, passato in pochi giorni da 4-5 milioni a 10 soprattutto a causa delle sue prestazioni con la Nazionale di Mancini, ma un ruolo fondamentale lo gioca il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.