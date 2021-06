GIULINI, Nandez? Ancora niente da Inter. Cragno...

Dopo le parole di Joe Barone ecco un altro intervento dall'uscita dall'Assemblea di Lega di oggi: il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha infatto scambiato due battute coi giornalisti presenti nei pressi dell'all'Hotel Hilton di Milano, parlando anche di due nomi associati nelle ultime settimane alla Fiorentina, ovvero Nahitan Nández e Alessio Cragno: "Ancora non abbiamo parlato con l'Inter nè di Nainggolan nè tantomeno di Nández. Se può essere intavolata una doppia trattativa? Ad oggi non credo. Cragno? Non so se rimane, è troppo presto per dirlo".