GIULINI, Nandez? Ancora nessuna offerta concreta

Quest'oggi in conferenza stampa il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato del mercato intorno al centrocampista Nandez, accostato negli ultimi mesi alla Fiorentina.

Situazione Nandez: quali sono le ultime?

"Non ci sono offerte concrete, nessuno ci ha contattato. Il fatto di non riuscire a cedere uno dei nostri pezzi importanti ci penalizza sul mercato, ma è anche bello pensare che ne abbiamo tanti di giocatori così. Siamo pronti a non fare cessioni in caso di assenza di offerte importanti, ma con il lavoro di questi 7 anni riusciremo a superare questo periodo di crisi economico-finanziaria generale".