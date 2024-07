GIUFFREDI, Gaetano? Sottovalutato. Conte lo valuterà

FirenzeViola.it

Il procuratore sportivo di Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per parlare del futuro del centrocampista del Napoli. Il trequartista napoletano classe 2000 si è messo in mostra durante il prestito al Cagliari nella scorsa stagione e verrà valutato da Antonio Conte durante il ritiro del Napoli. Queste le dichiarazioni di Giuffredi: "Gaetano è un argomento che mi tocca molto perché secondo me è sempre stato sottovalutato.

Conte lo valuterà fino al 22 luglio in ritiro, dopodiché o rimarrà o, se la società non crederà in lui, sarà ceduto ed è giusto che venga ceduto a titolo definitivo".