GIRALDI, Schuurs mi ha impressionato: con Pozzo...

Filippo Giraldi, per anni gli occhi di Gino Pozzo come chief scout prima e da direttore sportivo poi del Watford, ha parlato a Tuttomercatoweb.com facendo il punto sui tanti nomi che ballano sulle frequenze di radiomercato in questi giorni. Tra questi anche Perr Schuurs, difensore centrale dell'Ajax accostato ai viola di recente. Ecco le sue parole: "Schuurs mi ha impressionato, lo vidi in un'amichevole precampionato. Ero con Gino Pozzo, giocammo con l'Ajax e mi colpì vedendolo dal vivo. L'ho seguito con interesse, siamo stati in contatto, Perr non giocava in prima squadra ancora ma non ci fu la possibilità contingente di investire per prenderlo".