GIORDANO, Prandelli un professionista. Antognoni...

Bruno Giordano, ospite a Maracanà, ha detto la sua sull'argomento del giorno, ovvero l'addio di Prandelli alla panchina viola: "Mi auguro che dietro le sue dimissioni non sia un problema fisico ma solo un disagio a livello sportivo. Trovarsi di fronte ragazzi di vent'anni ora non è così semplice. Ha messo da parte il professionista facendosi da parte. Si è rimesso in gioco dopo tanto quando è stato chiamato, poi questa era una scelta di cuore, visto che lì c'era già stato ed aveva lasciato un buon ricordo. Mi dispiace davvero".

Cosa si aspetta adesso in casa Fiorentina?

"Un uomo di campo come Antognoni potrebbe essere più coinvolto. Una risorsa di tale esperienzapotrebbe essere chiamata in causa più spesso. I risultati dicono che qualcosa non quadra. Nelle ultime stagioni, anche con i Della Valle, la Fiorentina non è mai stata grande, anzi; iproblemi ci sono, è chiaro, ma che Firenze è una piazza che ha tutto per poter fare bene".



E su Sarri? Dove lo vedrebbe bene in futuro?

"Credo che possa andare bene dappertutto. Poi è chiaro che più ci sono soldi a disposizione, più puoi creare una squadra importante e vincere. Ha tanta passione, la ribalta la conosce da pochi anni e vuole dimostrare che quello che ha fatto può ancora sfruttarlo. Deve trovare una società che gli dia carta biancha, se si fida di un dirigente è giusto che se lo porti dietro".