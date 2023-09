GILARDINO, Questa partita è uno spunto per la stagione

FirenzeViola.it

L'allenatore del Genoa ed ex giocatore della Fiorentina, Alberto Gilardino ha parlato nel post partita di Genoa-Napoli.

Difficile trovare un titolo per la partita di stasera?

"Abbiamo fatto una partita importante. I ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento, mentalità e sacrificio. Sia nella fase difensiva sia quando avevamo la palla. Contro una squadra di altissima qualità, con i cambi hanno acquistato ancora di più qualità e ci hanno messo in difficoltà. Da questa partita si devono prendere spunti per il prosieguo della stagione".

Grande partita.

"Abbiamo dimostrato di esserci, i ragazzi hanno dato tutto. I ragazzi hanno fatto una partita di grande forza e approccio della partita. Se penso a Bani e Dragusin come hanno lavorato su Osimhen, Gudmundsson ma tutti sono stati eccezionali. E' normale che a fine partita ho detto ai ragazzi dispiaciuto che era normale avere un dispiacere del risultato ma ci deve essere la consapevolezza di quanto abbiamo fatto".

Genoa coraggioso.

"La volontà era quella di andare a prendere il Napoli alto, di lavorare 4-5-1 con linee strette e compatte lasciando Retegui come unico giocatore sul recupero palla si sono sacrificati, abbiamo poi avuto diverse ripartenze".

De Winter?

"La volontà era farlo giocare dall'inizio, ha giocato in Nazionale e l'ho visto pronto. Era importante farlo iniziare da interno destro per impostare a tre. Ha fatto una partita importante contro un avversario scomodo".