GILA, Mi piace molto Vlahovic. Ma in Europa...

Di seguito le parole dell'ex attaccante della Fiorentina, Alberto Gilardino, a sportpiacenza.it: "Forse il vero errore è stato non assegnarlo l’anno scorso, quando l’avrebbe chiaramente vinto Lewandowski. Per me era giusto darlo a lui anche quest’anno, primo perché non l’ha preso quando avrebbe potuto e poi perché comunque Messi ne aveva già vinti sei e quindi si poteva, ripeto, ovviare all’errore di non assegnarlo nel 2020. Tuttavia Lewandowski per me rimane l’attaccante più forte in Europa insieme ad Haaland, sebbene siano due giocatori in una fase della loro vita completamente diversa. Tra gli emergenti in Italia mi piace molto Vlahovic, deve ancora misurarsi sul campo europeo ma sta facendo davvero bene alla Fiorentina".