GIANI, Viola via dal Franchi? Serve accordo con Comune

© foto di Federico De Luca

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di un evento nella giornata odierna, è tornato a parlare del problema di dove giocherà la Fiorentina durante i lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi: "Il problema non è il sindaco di Empoli Barnini o i sindaci dei vari stadi toscani, la questione è bene che venga guidata, nel momento in cui iniziano i lavori, da un accordo tra Comune di Firenze e Fiorentina in primo luogo. Perché è evidente che la Fiorentina prima di tutto approfondirà le soluzioni di ora ma anche di prospettiva di gestione dello stadio perché una volta saputo come gestirlo poi si organizzerà per i due anni provvisori. E' tutta una trattativa tra Comune e società. Nel momento in cui si saranno intesi sulle condizioni di gestione dello stadio, sarà affitto o concessione o usufrutto, e quando avranno chiaro il loro rapporto si metteranno in contatto con altre città per capire come organizzarsi nella fase transitoria. Insomma, prima Fiorentina e Comune devono trovare un accordo solido, solo a quel punto si parlerà dei rapporti con i sindaci toscani che hanno lo stadio in città”.