GIAMPAOLO, Viola prende informazioni. Oltre a lui...

Mentre il finale di campionato deciderà definitivamente le sorti di Beppe Iachini, Rocco Commisso continua a guardarsi intorno per il prossimo anno. Così - riporta Sportitalia - la Fiorentina aveva sondato il terreno per Liverani, mentre De Zerbi ragiona con il Sassuolo per il rinnovo. Juric piace, ma attenzione a Marco Giampaolo, altro nome nella lista viola. Sportitalia dice che la Fiorentina apprezza il profilo e si è informata sull'ex tecnico di Sampdoria e Milan, che ha scadenza nel 2021 con opzione per un altro anno. Un profilo che potrebbe decollare più avanti.