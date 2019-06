GERSON, Lo vuole il Flamengo: incontro con la Roma

Il futuro di Gerson sembra essere lontano da Firenze e per il brasiliano torna a farsi sotto il Flamengo. Infatti dal Brasile affermano che dovrebbe essere in programma un incontro tra Bruno Spindel, direttore sportivo del Flamengo con un dirigente della Roma in questa settimana proprio per parlare del giocatore attualmente in prestito alla Fiorentina. Anche Gerson insieme al suo entourage sarà presente all'incontro.

Flamengo intensifica interesse e agenda primeira reunião com Gerson.

Encontro entre Bruno Spindel, diretor rubro-negro, e pai e empresário do meia da Roma vai acontecer nesta semana; jogador, que está emprestado à Fiorentina, também estará presente