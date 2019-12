GEROLIN, Non facile gestire Chiesa. Su Florenzi...

Manuel Gerolin, ex calciatore della Roma ed ex direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato così in vista della gara di domani sera contro la Fiorentina: "Florenzi è un calciatore di esperienza. Ha dimostrato più volte di essere di alto livello. Può essere un limite per gli sbocchi della sua carriera non essere specializzato in un ruolo ben preciso. Chiesa? Non è semplice gestire giocatori importanti che vogliono andare via. Durante questo mercato di riparazione puoi andare a comprare calciatori da grandi squadre che non stanno affrontando un bel momento".