Germania: il Bayern vince ma per festeggiare il titolo deve ancora aspettare

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Festeggiamenti rinviati per il Bayern Monaco che dopo la vittoria per 3-0 sul Magonza speravano in un passo falso del Bayer Leverkusen per avere la matematica certezza del 34/o titolo di Bundesliga quando mancano tre giornate alla fine del campionato. I campioni in carica hanno però vinto a loro volta, 2-0 all'Augusta, e così i bavaresi, che hanno 75 punti contro i 67 della squadra di Xabi Alonso, cercheranno di chiudere la faccenda sul campo del Lipsia, tra una settimana. In campo però mancherà Kane, che sarà squalificato e non potrà partecipare al match che dovrebbe regalargli il primo titolo in assoluto della sua carriera.

Tra gli incontri di oggi c'è stata anche l'ampia vittoria dell'Eintracht sul Lipsia, un 4-0 che porta la squadra di Francoforte al terzo posto della classifica con quattro punti di vantaggio sul Friburgo, che ha sconfitto 1-0 il Wolfsburg, e sei proprio sul Red Bull. A un punto dalla squadra di Lipsia si è portato il Borussia Dortmund, vittorioso per 3-2 in casa dell'Hoffenheim e che spera ancora di poter conquistare un posto per la Champions League. (ANSA).