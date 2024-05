GERMANIA, Doblete del Leverkusen con la vittoria della DFB Pokal

FirenzeViola.it

Il Leverkusen conferma i pronostici e si aggiudica la DFB Pokal vincendo per 0-1 grazie alla rete di Xhaka contro il Kaiserslautern, squadra che milita in Bundesliga 2. Xabi Alonso chiude così la stagione con uno storico doblete e una sola sconfitta, pesante, in finale di Europa League lo scorso mercoledì contro l'Atalanta di Gasperini.