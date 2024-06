GENOA, Vitinha è in Italia: firmerà a titolo definitivo

FirenzeViola.it

Il Genoa si prepara a puntare ancora su Vitinha. Come riporta TMW, l'attaccante portoghese sarà uno dei punti fermi del reparto offensivo di Alberto Gilardino anche per la prossima stagione ed è sbarcato verso l'ora di pranzo a Milano per firmare il suo nuovo contratto. La società, che inizialmente non aveva esercitato il diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia, ha rinegoziato con il club francese chiudendo con l'acquisto a titolo definitivo a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite a gennaio scorso.