GENOA, Infortunio per Malinovskyi: rischia di saltare i viola

Nelle prossime partite, tra cui anche la sfida con la Fiorentina, Alberto Gilardino dovrà fare a meno di Ruslan Malinovskyi, uscito anzitempo sabato scorso per un infortunio al flessore. Per l'ucraino si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori per circa un mese e quindi lo obbligherà con ogni probabilità a saltare anche la Fiorentina, nella sfida in programma per il 15 aprile al Franchi.