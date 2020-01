GENOA-FIORE, Numeri: viola ok da 22 match in casa

Nozze d’oro per i Fiorentina-Genoa di campionato.

Se ai 48 match disputati in Serie A, infatti, aggiungiamo quello nella cadetteria 2003-2004, arriviamo a quota 49 match giocati prima di oggi. Così quello in programma nel fine settimana sarà il numero 50. E come non ricordare la serie di partite utili che la viola ha in corso ospitando i rossoblù? Almanacchi di calcio alla mano siamo arrivati a quota 22, 11 vittorie più 11 pareggi.

Perché il più recente segno 2 in schedina è datato stagione 1976-1977. Da due anni, tuttavia, lo scontro diretti al Franchi termina col punteggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0. La storia del match racconta l’improbabilità di un terzo 0-0 di fila. Un evento mai verificatosi fino ad ora. È vero che negli anni Ottanta arrivarono due 0-0 consecutivi, 1983-1984 e 1989-1990, ma poi fu la volta di un 2-2: Nappi al 6’, Pacione al 44’, Orlando all’85’, Skuhravy al 90’.

E anche l’unico precedente Fiorentina-Genoa alla 21esima giornata di Serie A racconta una bella scorpacciata di reti: 3-3, Gilardino al 27’ su rigore, Aquilani al 33’ su rigore, Antonini al 34’, Aquilani al 42’, Aquilani al 57’, De Maio al 77’.

Fra l’altro proprio quest’ultimo match ricordato fu disputato in una data simile al prossimo. Allora il calendario segnava il 26 gennaio, stavolta i due club scenderanno in campo il 25.

Osservando anche i numeri dei match al Ferraris, scopriamo che i rossoblù sono in serie OK da 3 scontri diretti, mentre i viola, che all’andata hanno perso per 1-2, non conquistano l’intera posta in palio dalla stagione 2017-2018, quando si imposero per 3-2 fuori casa al 36esimo turno.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

49 incontri disputati

30 vittorie Fiorentina

16 pareggi

3 vittorie Genoa

98 gol fatti Fiorentina

43 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 2-2, 20° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Genoa 0-0, 38° giornata 2018/2019