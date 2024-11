GENOA-COMO, Le formazioni ufficiali del match

FirenzeViola.it

La 12^ giornata di Serie A inizia ufficialmente oggi e non venerdì come invece imporrebbe un canonico turno di campionato. E invece si comincia già stasera con la sfida del Ferraris tra Genoa e Como delle ore 20:45. Ma, di preciso, perché si gioca di giovedì, con peraltro le partite delle coppe europee in corso di svolgimento (e ben tre squadre di Serie A che giocheranno in contemporanea)?

Il motivo è extra-calcio e riporta al mondo delle macchine da corsa. E al rally. Sì, perché questo fine settimana Genova sarà teatro del consueto Rally della Lanterna, l'ultimo atto della Coppa Italia Rally, arrivato alla sua 40esima edizione. Un appuntamento molto atteso e che genera grande adesione, considerando che ai nastri di partenza si presenteranno più di 170 auto e che il tracciato si sviluppa nel cuore del capoluogo ligure. Queste le formazioni ufficiali del match:

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino

COMO (4-3-3): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Da Cunha, Engelhardt, Paz; Strefezza, Cutrone, Fadera. All. Fabregas