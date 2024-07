GENOA, Al via oggi il secondo ritiro consecutivo a Moena

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come da programma, il Genoa è pronto ad iniziare il proprio ritiro estivo oggi, sabato 13 luglio, a Moena, in Val di Fassa. In quello che è un periodo di preparazione che inizia oggi e terminerà il 26 luglio, il Grifone riabbraccerà i campioni del Trentino Alto Adige per il secondo anno consecutivo. Badelj e compagni, intanto, sono da poco arrivati nell’ex casa viola, come si vede sul canale Instagram del club: