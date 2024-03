GALLIANI, Serie A a 18? Per far giocare a 2/3 Mondiale e CL

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ad del Monza Adriano Galliani si dice contrario, in una intervista al Corriere della Sera, alla serie A a 18 squadre: "Da vent’anni è a 20 squadre» ha proseguito l’amministratore delegato del club brianzolo. «È incomprensibile che per far giocare a due squadre il Mondiale per Club e a due o tre la Champions si facciano scomparire due club".