GALLI, Viola vai di ripartenza: con la Juve un punto

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato della sfida di domani tra Fiorentina e Juve. Ecco le sue parole: "La Fiorentina non ha ancora risolto niente in chiave salvezza con altre partite da tenere in considerazione, Genoa-Spezia e Benevento-Udinese mentre il Cagliari affrointa una Roma in calo. La Fiorentina non ha mai trovato la continuità e sarebbe un errore pensare che i problemi siano risolti dopo la vittoria a Verona. La Juve deve vincere per forza per andare in Champions, preparerei la sfida in ripartenza. La Fiorentina deve fare almeno un punto domani. Dragowski? Deve ancora crescere, ha padronanza del ruolo e fisicità, ma deve essere più partecipe e migliorare la tecnica”.