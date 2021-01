GALLI, Quarta la nota lieta. Vlahovic? Serve una punta

L’ex portiere viola Giovanni Galli ha analizzato il ko della Fiorentina ieri a Roma, proiettandosi anche sul futuro della squadra, in particolar modo per ciò che riguarda il mercato. Ecco le sue parole: “Ieri la Fiorentina è stata sconfitta da una Lazio che era piena di problemi: la prestazione non è stata sufficiente perché difficilmente ti può capitare di trovare una Lazio in queste condizioni. Mi aspettavo sinceramente qualcosa di più: spero che questo qualcosa di più arrivi dal mercato. Questa non è la squadra di Prandelli, a lui serve sviluppare un gioco offensivo mentre questa fa tutto tranne creare problemi alla squadra avversaria. Ieri i singoli hanno fatto degli errori madornali ma questa purtroppo è una costante: la Fiorentina ha bisogno di giocatori con mentalità ed attitudini diverse. Quarta? Ieri ha mostrato personalità: è stata una delle poche note positive nella giornata di ieri. Vlahovic? Le sue parole di ieri sono chiare: vuole uno che gli giochi accanto, ad oggi non può fare la prima punta: gli serve un attaccante di riferimento dietro al quale può muoversi, come ieri Immobile dietro Caicedo”.