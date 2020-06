GALLI, Proposta per lo stadio: "Alle Cascine no?"

Una nuova proposta per lo stadio arriva direttamente da un ex viola, Giovanni Galli. Lo storico portiere gigliato, ora opinionista, attraverso il profilo Facebook ha proposto l'Ippodromo delle Cascine come nuova zona per il futuro stadio della Fiorentina, diventato ormai un romanzo. "Firenze. Stadio a Campo Bisenzio, stadio alla Mercafir, restyling del Franchi, stadio al posto della caserma Perotti.....Nardella, vuoi farlo all'interno del comune di Firenze? ma qui, alle Cascine, al posto dell'ippodromo in disuso e abbandonato, non ci starebbe!? Quali sono i vincoli?".

