G. SPORTIVO, Confermata la squalifica a M. Quarta

Confermata la squalifica di un turno per Lucas Martinez Quarta, vittima della diffida e del giallo raccolto contro il Frosinone. Il Giudice Sportivo, all'indomani della fine del 24° turno di Serie A ha reso noti gli squalificati per la prossima giornata: fermato per un turno Simone Resti (Cagliari), Domagoj Bradaric (Salernitana), Juan Jesus (Napoli), Alessio Romagnoli (Lazio), Simone Romagnoli (Frosinone), Gleison Bremer (Juventus), Adrien Tameze (Torino) e Matias Vecino (Lazio).

Oltre a questi anche Quarta: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)". Per quanto riguarda gli allenatori il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrà pagare una ammenda di 10.000 euro con diffida "per avere, al termine della gara (Juventus-Udinese, ndr) negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara".