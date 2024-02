G.S., Due turni di squalifica per il team manager Ottaviani

Fonte: legaseriea.it

Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto relativo alla venticinquesima giornata di Serie A. Per quanto riguarda la Fiorentina, è stato squalificato per due turni effettivi il team manager Simone Ottaviani dopo avere "al termine del primo tempo, negli spogliatoi, discusso in modo acceso con il Presidente della squadra avversaria, reiterando tale comportamento nonostante l'invito del Direttore di gara a moderare i toni, per avere inoltre rivolto espressioni irrispettose nei confronti dei collaboratori della Procura federale".

Contestualmente Fabrizio Corsi, l'altro protagonista dell'alterco, è stato ammonito con diffida "per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria".