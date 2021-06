G. PIN, Prandelli ha smesso: il mio futuro...

Gabriele Pin, storico vice di Cesare Prandelli spiega cosa farà nel suo futuro, così come il resto dello staff sciolto da Prandelli appunto, durante una intervista alla Gazzetta di Parma: "Cesare, come aveva comunicato nella sua lettera d’addio, ha deciso di smettere e i membri del suo staff stanno cercando di ricollocarsi, anche se non è mai semplice. Naturalmente dopo tanti anni trascorsi assieme mi è spiaciuto molto, ma da parte mia sento di poter e voler ancor lavorare nel mondo del calcio“.

Per lui la possibilità di lavorare addirittura in Iran, come collaboratore di Majidi nell'Esteghlal: "Niente è ancora definito con l’Esteghlal, anche se in effetti mi è stata presentata una dettagliata offerta. L’allenatore Majidi è una ex bandiera del club, una specie di De Rossi o Totti e ora che è passato in panchina la società lo vuole supportare con tecnici più navigati che portino magari in dote esperienze internazionali"