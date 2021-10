G. BERTI, Gori? Ora presto ma può imporsi in Serie A

L'ex portiere Gianluca Berti, tifoso viola, ha così parlato dell'esame Lazio cui è attesa stasera la Fiorentina nel suo intervento a TMW Radio: "Un bel banco di prova perché sfiderà una squadra arrabbiata per il brutto periodo da cui viene e forte. Sono curioso di vedere come andrà".

La Fiorentina dovrebbe valutare Gori?

"Il ragazzo è giovane, ha bisogno di giocare e maturare. Per me ancora è presto, ma ha forza fisica e qualità tecniche per imporsi in Serie A".