FUNARO, Confronto continuo con ACF: pronti il 22 agosto

© foto di Federico De Luca

Sulla ristrutturazione dello stadio Franchi di Firenze "abbiamo un confronto continuo con questura, prefettura e Fiorentina. Stiamo procedendo con tutti i lavori per fare in modo di essere pronti per la prima partita che si giocherà il 22 agosto. Ad ora c'è una collaborazione di tutti i livelli istituzionali positiva e con l'obiettivo che è quello di essere pronti sia con la parte degli ingressi sia per la messa in sicurezza del cantiere".

Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di un'iniziativa in città. Funaro ha precisato che "da quando mi sono insediata" con la Fiorentina "c'è stata un'interlocuzione positiva, costruttiva". Questo quanto riportato oggi dall'ANSA.