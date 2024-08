FUNARO, Con Ferrari incontro proficuo: vi racconto

Fonte: Italpress

Pochi giorni fa - come anticipato da FirenzeViola.it, CLICCA QUA per saperne di più - c'è stato un contatto tra la sindaca di Firenze Sara Funaro e il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari sul futuro dello stadio Franchi e del restyling in corso. A dar conto di ciò che si sono dette le parti, è stata proprio la sindaca, questa mattina, in città ai cronisti presenti: "Abbiamo avuto un incontro qua a Palazzo Vecchio con il direttore Ferrari e con i tecnici, sia quelli nostri che della Fiorentina.

Abbiamo affrontato tutte le questioni che riguardano il Franchi e la partenza dei lavori per il Padovani, c'è un cronoprogramma molto stretto ma ci sono tempi per arrivare pronti al momento delle partite. L'incontro è stato cordiale e proficuo, abbiamo messo insieme tutti i punti che sono necessari".