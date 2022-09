FRUK, A Firenze periodo difficile, oggi gioco rilassato

Toni Fruk, giocatore di proprietà della Fiorentina e adesso in prestito al Gorica, ha rilasciato una luna intervista a germanijak.hr, portale corato, dove parla della sua esperienza a Firenze e del futuro.

Sulla Fiorentina primavera...

"Era il momento giusto, ma è stato un periodo difficile. La pandemia ha chiuso tutto, nessuno ha pensato al calcio. Poi è arrivato uno sfortunato infortunio che mi ha tenuto fuori per molto tempo, perché nessuno sapeva cosa diagnosticarmi. L’ho risolto in Croazia e mi sono ritrovato, ora sto vivendo un nuovo inizio. In quel momento la cosa più importante per me era giocare, ritrovare la fiducia che avevo perso a causa dell’infortunio e godermi il calcio. Ho avuto tutto questo a Dubrava e sono estremamente grato a loro per l’opportunità".

Sul Gorica e sul futuro...

"Mi sento meglio rispetto alla scorsa stagione, che è stata per me quella dell’ingresso nel calcio ad alto livello. Gioco rilassato, con fiducia. Ma i numeri non significano niente se la squadra è in crisi. Non voglio distrarmi, di tutto quello che riguarda il mio cartellino si occupa il mio agente in modo che io possa concentrarmi sul calcio. Il focus è esclusivamente su Gorica e vedremo cosa riserva il futuro”.