FROSINONE, Harroui infortunato, a rischio col Sassuolo

(ANSA) - FROSINONE, 15 SET - Antivigilia agitata in casa Frosinone. Eusebio Di Francesco infatti rischia di perdere il suo giocatore migliore: il centrocampista Harroui (autore di 2 reti) si è infortunato al piede sinistro dopo un colpo subito in allenamento. Il marocchino sarà valutato ma è difficile che possa scendere in campo domenica contro il Sassuolo, sua ex squadra. "Vedremo l'esito degli esami che effettuerà - ammette Di Francesco nella conferenza di presentazione della gara - Parliamo di uno dei giocatori più in forma del campionato, rischiamo di non averlo per questa gara". Senza Harroui, il Frosinone dovrebbe tornare ad un 4-3-3 più classico. "Le soluzioni davanti e in mezzo sono ottime, è ovvio che è importante la condizione fisica dei giocatori e il fatto di avere o non avere Harroui qualcosa sposta - osserva il tecnico - Lui è un elemento capace di ribaltare la nostra azione da difensiva ad offensiva".

Di Francesco comunque vuole un Frosinone sempre propositivo ed umile per provare a battere un Sassuolo, al quale è molto legato per averlo allenato 5 stagioni (209 panchine). "E' stata una squadra importante per me come io sono stato l'allenatore che ha fatto crescere il valore della società e quindi di tanti calciatori - aggiunge l'allenatore - Rivedrò molti amici ma per 100' saremo avversari. Una formazione di grandissime potenzialità soprattutto in avanti. E poi ha un Berardi in più (proprio Di Francesco lo ha lanciato in Serie A ndr), un ragazzo da 'circoletto' rosso". (ANSA).