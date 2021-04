FREULER, A Firenze non potevamo sbagliare

Remo Freuler, dopo il successo contro la Fiorentina per 3-2, ha parlato così ai microfoni del sito ufficiale dell'Atalanta: "Abbiamo sofferto troppo per quanto prodotto e visto in campo. Secondo me siamo stati bravi nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo sbagliato troppo e abbiamo preso due gol evitabili. Siamo stati caparbi a riprenderla subito, perché questo di Firenze è un campo difficile. E' un successo comunque meritato".

L'Atalanta non molla mai, forte è stata la reazione immediata dopo il 2-2.

"E' un po' la nostra caratteristica che stiamo dimostrando negli anni. Non per niente a Bergamo si dice appunto 'Mola mia..'. Non ci diamo mai per sconfitti e queste reazioni e queste vittorie ci danno ancora più soddisfazione".

Prima della sfida tutte le altre dirette rivali non avevano fallito. Avete sentito la pressione?

"Eravamo ben consapevoli che tutte avevano vinto, tra le grandi davanti a noi e lottano per l'Europa, perché era fondamentale portare a casa questi tre punti per stare attaccati a questo treno, non molliamo mai e daremo il tutto per tutto fino alla fine".