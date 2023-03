FRANCHI, Trasloco obbligato può costare 30 mln ad ACF

Fonte: calcioefinanza.it

Continua a far discutere la necessità, per la Fiorentina, di dover trovare una nuova casa in cui disputare le partite nei due anni in cui il Franchi sarà inagibile per i lavori di ristrutturazione (finanziati con 200 milioni di euro pubblici derivanti dal PNRR). Le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella nei giorni scorsi hanno portato alla luce il tema, con il paradosso che a pagare le spese del trasloco saranno di fatto solo il club viola e i suoi tifosi.

Sarebbe quindi un danno ovviamente a livello di ricavi da biglietteria, hospitality e food&beverage, ma anche di diritti tv. La Lega Serie A infatti distribuisce una quota pari al 12% ai club sulla base degli spettatori paganti negli ultimi tre campionati: per la Fiorentina si parla, in base ai dati attuali, di entrate per circa 9 milioni di euro annui dai diritti tv legate ai numeri fatti segnare a livello di biglietteria.

Lasciare Firenze, si legge su Calcio e Finanza, potrebbe voler dire ridurre le presenze intorno anche ai 10mila spettatori, che significherebbe di fatto piazzarsi nelle ultime posizioni nella graduatoria delle presenze: un danno che porterebbe i mancati incassi, oltre a quelli da biglietteria, intorno ai 12/15 milioni di euro a stagione. In sostanza, la Fiorentina rischia di perdere 30 milioni complessivi per l’obbligo, da parte del Comune di Firenze, di lasciare il Franchi. Sempre che alla fine siano davvero solo due anni, considerando le possibilità di ritardi e ricorsi. Una colpa dell’amministrazione comunale, considerando che non sono state prese in considerazioni alternative al trasloco, come poteva essere l’ipotesi di una struttura temporanea in stile Cagliari o come dovrebbe fare il Bologna.

Il problema d’altronde, si legge, non è solo il presente legato alla scelta dello stadio temporaneo, ma anche legato al futuro, perché sono tante le risposte che il Comune non ha ancora dato sul nuovo Franchi, dalle cifre legate al nuovo affitto alla gestione dell’impianto nei giorni extrapartita, fino alla questione degli spazi commerciali, il tutto nonostante il business plan già consegnato dal club viola.