FRANCHI E ACF, Le posizioni di Funaro e Schmidt

Protagonisti ieri sera di un dibattito in tv su RTV 38, i due candidati sindaco di Firenze Sara Funaro e Eike Schmidt hanno risposto su cosa farebbero in merito al Franchi e sui rapporti con la Fiorentina. Comincia Funaro sul Franchi: "Lo voglio sottolineare: credo che l'amministrazione comunale abbia messo importante in campo una risposta estremamente importante trovando tante risorse, iniziando i lavori e dando la possibilità ai tifosi di avere uno stadio moderno e soprattutto coperto perché hanno il diritto di vedere una partita senza prendere la pioggia. Abbiamo visto cosa è successo a Roma con il Flaminio: non vogliamo trovarci con un'esperienza come quella. Io credo che bisogna andare avanti con la riqualificazione dello stadio e dell'area circostante". Poi è il turno di Schmidt: "Lo stadio non è finanziato nella sua totalità ed è un rischio troppo grande, basti guardare alla stazione Foster in che situazione è. Già oggi solo la metà dei tifosi non possono essere presenti alle partite e questo fa la differenza per motivare la squadra. La cosa più logica sarebbe stata prima fare il nuovo stadio e successivamente restaurare quello esistente. Nessuno pensa ad un Flaminio 2, penso piuttosto ad una rifunzionalizzazione, il progetto di Hirsch è molto bello e potrebbe essere sfruttato anche per altri progetti".

Che rapporto volete avere con la Fiorentina? La risposta di Schmidt: "Naturalmente un rapporto collegiale e positivo. Nardella ha litigato con tutti e non mi ha sorpreso lo abbia fatto con la Fiorentina. A Firenze abbiamo una delle migliori squadre di calcio al mondo, è normale avere un rapporto produttivo con il club e con i tifosi: solo così possiamo vincere e arrivare ad un nuovo stadio del ventunesimo secolo. Questo è importante per tutti i fiorentini". La replica di Funaro: "Io credo che la Fiorentina sia un patrimonio di tutta la città e questo è bene tenerlo presente. Io sono tifoso viola e ho sempre guardato le partite con mio nonno andando allo stadio. Chiunque faccia il sindaco di Firenze non può che avere un rapporto costruttivo con la società in modo che questo patrimonio rimanga di tutti".