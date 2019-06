FRANCHI, Appeso uno striscione contro DDV

Nella notte è apparso uno striscione sulle inferriate del Franchi contro l'ex patron della Fiorentina Diego Della Valle siglato dal gruppo viola "Ciclone Curva Fiesole". Il testo dello striscione, già rimosso, recita così: "Per 17 anni hai tenuto una città in ostaggio con menzogne “Mamma Ebe” e “Scemi del villaggio”. L’immagine ti abbiamo toccato e come un sorcio sei scappato…infame”

Questa la nostra risposta ai "Cazzari" e "Tifosi per Bene e Non" A MAI PIU' RIVEDERCI SIGNORI...!!! Pubblicato da CicloneViola su Lunedì 10 giugno 2019