FOTO, Torreira: "Ultimo falò nel mio Uruguay"

Lucas Torreira, così come chi deve affrontare un viaggio transeoceanico, avrà due giorni in più di riposo rispetto agli altri viola che da oggi sono già al centro sportivo viola per la ripresa degli allenamenti. Così Lucas Torreira ne approfitta per l'ultimo falò e ovviamente asado nel suo Uruguay, come mostra su Instagram. Come scritto da Firenzeviola Torrira è atteso il 31 dicembre a Firenze.