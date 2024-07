FOTO, Riela saluta: "Grazie Firenze, ti porterò nel cuore"

Paolo Riela è pronto a lasciare la Fiorentina. Come anticipato da FirenzeViola.it, dopo undici anni l'ormai ex componente dello staff tecnico viola seguirà Vincenzo Italiano al Bologna per via del forte legame che si era creato a Firenze con l'allenatore siciliano. Questo il post di addio pubblicato da Riela su Instagram: "Giunge al termine per me un lungo percorso, un percorso durato 11 anni, un percorso fatto di momenti belli e altri meno belli, un percorso che mi ha segnato e che porterò per sempre nel mio cuore. Ringrazio ogni singola persona che ho trovato lungo questo cammino. Firenze non ti dimenticherò mai. Adesso pronto per una nuova avventura!".

Di seguito il post originale pubblicato da Riela: