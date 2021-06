FOTO, Ranieri vola alle Maldive con Scamacca

Il difensore della Fiorentina (in prestito alla Spal) Luca Ranieri ha concluso la sua avventura sia nel club che in Under 21 (andata purtroppo male), così può già dedicarsi alle vacanze, in attesa di capire meglio con Gattuso e la società viola dove giocherà nella prossima stagione. E in queste ore il giocatore è volato alle Maldive con un altro azzurrino, Scamacca, accompagnati ovviamente dalle compagne. Quest'ultimo è finito anche al centro di polemiche per il cambio di agente che fino a qualche tempo fa aveva in comune proprio con Ranieri. Eccolo nelle stories pubblicate dai 4 su Instagram.