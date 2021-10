FOTO, Kokorin in visita alla chiesa russa di Firenze

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, non sarà presente domani per la partita contro lo Spezia a causa dell’infortunio che lo sta tenendo fuori dai giochi da ormai diverso tempo. Nel frattempo l’ex Zenith, in attesa del ritorno in campo, ha fatto visita alla chiesa russa di Firenze per sentire un po’ più vicine le sue origini e il suo paese natale. Questa la foto pubblicata dal giocatore sul suo profilo Instagram: